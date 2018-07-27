Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров отрицает свою вину по делу о протестах 1 марта 2008 года в Ереване.

Об этом он заявил журналистам. Хачатуров, который служил в 2008 году в Вооруженных силах Армении, в четверг допрашивался в качестве свидетеля.

Ранее экс-главе Министерства обороны страны Микаел Арутюнян предъявили обвинения и объявили в розыск в рамках уголовного дела, которое было заведено по статье «свержение конституционного строя» из-за разгона протестных акций в марте 2008 года. Глава Специальной следственной службы заявил тогда, что Арутюнян находится за границей Армении.