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Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

 Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов
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14:28   27 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров отрицает свою вину по делу о протестах 1 марта 2008 года в Ереване.

Об этом он заявил журналистам. Хачатуров, который служил в 2008 году в Вооруженных силах Армении, в четверг допрашивался в качестве свидетеля.

Ранее экс-главе Министерства обороны страны Микаел Арутюнян предъявили обвинения и объявили в розыск в рамках уголовного дела, которое было заведено по статье «свержение конституционного строя» из-за разгона протестных акций в марте 2008 года. Глава Специальной следственной службы заявил тогда, что Арутюнян находится за границей Армении.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #армения #протесты #хачатуров
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