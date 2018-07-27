Африканские партнеры могут подключиться к стратегии БРИКС — Путин
Первая встреча стран-участниц БРИКС состоялась пять лет назад, напомнил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, африканские партнеры могут подключиться к реализации стратегии экономического партнерства БРИКС, которую приняли в 2015 году в Уфе. Страны-участницы укрепили и расширили взаимодействие в экономике,финансах и продовольственной безопасности.
«Следует подумать о подключении африканских партнеров», — сказал Владимир Владимирович.
Встреча лидеров #БРИКС с главами приглашённых государств https://t.co/dh5sRZ4BDR pic.twitter.com/I2V2lYe13i— Президент России (@KremlinRussia) 27 июля 2018 г.