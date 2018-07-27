Африканские партнеры могут подключиться к стратегии БРИКС — Путин

Первая встреча стран-участниц БРИКС состоялась пять лет назад, напомнил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, африканские партнеры могут подключиться к реализации стратегии экономического партнерства БРИКС, которую приняли в 2015 году в Уфе. Страны-участницы укрепили и расширили взаимодействие в экономике,финансах и продовольственной безопасности.