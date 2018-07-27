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 СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии

СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии
Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

 Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов
Путин: Объем содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов

Путин: Объем содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов

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Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки
14:30   27 Июля 2018
Россия

Африканские партнеры могут подключиться к стратегии БРИКС — Путин

Африканские партнеры могут подключиться к стратегии БРИКС — Путин

Первая встреча стран-участниц БРИКС состоялась пять лет назад, напомнил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, африканские партнеры могут подключиться к реализации стратегии экономического партнерства БРИКС, которую приняли в 2015 году в Уфе. Страны-участницы укрепили и расширили взаимодействие в экономике,финансах и продовольственной безопасности.

«Следует подумать о подключении африканских партнеров», — сказал Владимир Владимирович.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #африка #брикс
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