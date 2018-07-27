Путин: Россия поможет африканским странам в развитии энергетики

Российский лидер сообщил об этом во время встречи с лидерами БРИКС и главами делегаций приглашенных стран.

Россия увеличит объемы помощи в энергетической области для африканских государств, подчеркнул Путин. В этот список попали Габон, Ангола и Мозамбик. Осуществляются перспективные нефтегазовые проекты. Президент добавил, что Россия является лидером в области атомной энергетики.

Российская сторона предложила африканскому континенту создать целую индустрию «под ключ», сообщил Путин. Договоры по мирному атому заключены с рядом стран, с некоторыми уже реализуется на практике. Для Африки программы несут стратегическое значение, так как на континенте без электричества живет более 600 миллионов человек.