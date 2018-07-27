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 СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии

СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии
Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

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 Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов
Путин: Объем содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов

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 Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки

Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки
14:36   27 Июля 2018
Россия

Путин: Россия поможет африканским странам в развитии энергетики

Путин: Россия поможет африканским странам в развитии энергетики

Российский лидер сообщил об этом во время встречи с лидерами БРИКС и главами делегаций приглашенных стран.

Россия увеличит объемы помощи в энергетической области для африканских государств, подчеркнул Путин. В этот список попали Габон, Ангола и Мозамбик. Осуществляются перспективные нефтегазовые проекты. Президент добавил, что Россия является лидером в области атомной энергетики.

Российская сторона предложила африканскому континенту создать целую индустрию «под ключ», сообщил Путин. Договоры по мирному атому заключены с рядом стран, с некоторыми уже реализуется на практике. Для Африки программы несут стратегическое значение, так как на континенте без электричества живет более 600 миллионов человек.

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Автор: Павел Никифоров
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