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Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

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 Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов
Путин: Объем содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов

Путин: Объем содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов

 Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки

Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки
14:37   27 Июля 2018
Весь мир

Путин: Объем содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов

Путин: Объем содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов

Об этом президент России Владимир Путин заявил на саммите БРИКС. В пятницу прошли переговоры лидеров организации с приглашенными главами государств в формате «аутрич».

Он отметил постоянный рост взносов России в фонд Всемирной продовольственной программы. Россия на сегодняшний день является пятым крупным плательщиком Фонда промышленного развития ЮНИДО. Кроме того, большие средства перечисляются во Всемирную организацию здравоохранения на борьбу с неинфекционными заболеваниями в Африке. Так, особенно эффективной оказалась работа российских специалистов по борьбе с вирусом Эбола. 

Путин отметил, что Россия не первый год готовит профессиональные кадры для стран Африки. Тысячи африканцев обучаются сейчас в стране. 

«Будем и далее наращивать сотрудничество в этой области», — подвел итог президент.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #политика #сотрудничество #африка #инвестиции #брикс
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