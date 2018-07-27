Путин: Объем содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов

Об этом президент России Владимир Путин заявил на саммите БРИКС. В пятницу прошли переговоры лидеров организации с приглашенными главами государств в формате «аутрич».

Он отметил постоянный рост взносов России в фонд Всемирной продовольственной программы. Россия на сегодняшний день является пятым крупным плательщиком Фонда промышленного развития ЮНИДО. Кроме того, большие средства перечисляются во Всемирную организацию здравоохранения на борьбу с неинфекционными заболеваниями в Африке. Так, особенно эффективной оказалась работа российских специалистов по борьбе с вирусом Эбола.

Путин отметил, что Россия не первый год готовит профессиональные кадры для стран Африки. Тысячи африканцев обучаются сейчас в стране.