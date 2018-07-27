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 СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии

СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии
Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

 Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов
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14:20   27 Июля 2018
Россия

Глава ФСИН призвал не торопиться с реформой ведомства

Глава ФСИН призвал не торопиться с реформой ведомства

Прежде чем приступать к реформированию ФСИН, нужно изучить проблему со всех сторон. Об этом заявил журналистам глава ведомства Геннадий Корниенко.

Так он прокомментировал заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко о необходимости реформы. При этом Корниенко заверил, что во ФСИН готовы участвовать в этом процессе.

В четверг Матвиенко заявила, что ее потрясло «чудовищное преступление в ярославской колонии». По ее словам, если такое происходит в местах изоляции, то система ФСИН нуждается в реформировании.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео, датированное 29 июня 2017 года. Запись была сделана в ярославской колонии №1. На видео сотрудники ФСИН избивают заключенного Евгения Макарова, скованного наручниками.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #матвиенко #общество #фсин #корниенко
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