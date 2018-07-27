Мы в соц.сетях:
Госдума РФ завершила самую долгую сессию с 1999 года

Госдума РФ завершила самую долгую сессию с 1999 года

 СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии

СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии
Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

 Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов
Путин: Объем содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов

Путин: Объем содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов

 Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки

Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки
Госдума РФ завершила самую долгую сессию с 1999 года

Госдума РФ завершила самую долгую сессию с 1999 года

 СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии

СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии
Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

 Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов
Путин: Объем содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов

Путин: Объем содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов

 Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки

Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки
14:12   27 Июля 2018
Россия

Участники саммита БРИКС осудили запреты и протекционизм в мировой торговле

Участники саммита БРИКС осудили запреты и протекционизм в мировой торговле

Страны БРИКС договорились координировать усилия для развития экономик государств-участниц, отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в кулуарах саммита.

По его словам, участники саммита БРИКС осудили запреты и протекционизм в мировой торговле. Вашингтон ввел новые пошлины на китайские товары на сумму в 400 миллиардов долларов, также повысились пошлины на европейские машины, напомнил Дмитриев.

«Торговые войны несут негатив для всей мировой экономики», — заключил глава РФПИ на саммите БРИКС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #торговля #брикс #юар #протекционизм
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...