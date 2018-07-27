Участники саммита БРИКС осудили запреты и протекционизм в мировой торговле
Страны БРИКС договорились координировать усилия для развития экономик государств-участниц, отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в кулуарах саммита.
По его словам, участники саммита БРИКС осудили запреты и протекционизм в мировой торговле. Вашингтон ввел новые пошлины на китайские товары на сумму в 400 миллиардов долларов, также повысились пошлины на европейские машины, напомнил Дмитриев.
«Торговые войны несут негатив для всей мировой экономики», — заключил глава РФПИ на саммите БРИКС.
Зимбабве и другие: В Йоханесбурге началась встреча лидеров «пятерки» с президентами африканских стран и гостями саммита pic.twitter.com/9tuuodirAs— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 июля 2018 г.