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 Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки

Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки
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 СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии

СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии
Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

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 Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов
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 Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки

Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки
14:33   27 Июля 2018
Весь мир

Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки

Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки

Россия подписала меморандум о сотрудничестве с Сообществом развития Юга Африки (САДК). Соотвествующее соглашение оформили в рамках десятого саммита БРИКС.

Об этом в пятницу информирует пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ. Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев отметил, что подписание документа сформирует основу для развития многостороннего взаимодействия в военно-технической области между Россией и африканскими странами. Он убежден, что осуществление общих проектов выступит гарантом стабильности и безопасности на южноафриканском континенте.

САДК является наиболее влиятельным субрегиональным союзом Африки. В него входят 16 государств. На вооружении большинства стран сообщества стоит боевая техника российского (советского) производства. Юбилейный саммит стран БРИКС проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) 25-27 июля. В ходе переговоров страны-участники обсуждают широкий круг вопросов о дальнейшем развитии сотрудничества, а также роль объединения в обеспечении мира и безопасности.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #экономика #весь мир #брикс #юар
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