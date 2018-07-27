Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки

Россия подписала меморандум о сотрудничестве с Сообществом развития Юга Африки (САДК). Соотвествующее соглашение оформили в рамках десятого саммита БРИКС.

Об этом в пятницу информирует пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ. Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев отметил, что подписание документа сформирует основу для развития многостороннего взаимодействия в военно-технической области между Россией и африканскими странами. Он убежден, что осуществление общих проектов выступит гарантом стабильности и безопасности на южноафриканском континенте.

САДК является наиболее влиятельным субрегиональным союзом Африки. В него входят 16 государств. На вооружении большинства стран сообщества стоит боевая техника российского (советского) производства. Юбилейный саммит стран БРИКС проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) 25-27 июля. В ходе переговоров страны-участники обсуждают широкий круг вопросов о дальнейшем развитии сотрудничества, а также роль объединения в обеспечении мира и безопасности.