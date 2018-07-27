Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне семи процентов

Об этом стало известно после совещания директоров.

В регуляторе отметили, что годовая инфляция остается ниже запланированного. Есть риск ее возвращения к 4%. Существует неясность влияния налогов на инфляцию и непредвиденное развитие внешних условий.

Решение о ключевой ставке Центробанк принимает, учитывая инфляционные риски и развитие экономической ситуации согласно прогноза. В ЦБ считают, что в следующем году наиболее вероятен переход к денежно-кредитной политике.