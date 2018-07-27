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 СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии

СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии
Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

 Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов
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14:10   27 Июля 2018
Россия

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне семи процентов

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне семи процентов

Об этом стало известно после совещания директоров.

В регуляторе отметили, что годовая инфляция остается ниже запланированного. Есть риск ее возвращения к 4%. Существует неясность влияния налогов на инфляцию и непредвиденное развитие внешних условий.

Решение о ключевой ставке Центробанк принимает, учитывая инфляционные риски и развитие экономической ситуации согласно прогноза. В ЦБ считают, что в следующем году наиболее вероятен переход к денежно-кредитной политике.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #центробанк #ключевая ставка #банк россии
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