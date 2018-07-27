ФАС Samsung и Apple. Россия готовится дрессировать производителей смартфонов

В импортных гаджетах могут появиться российские программы. Их отсутствие будет считаться нарушением антимонопольного закона. Эксперт считает, что мера непопулярная, но оправданная.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила правительству принять закон, который обяжет мировых производителей мобильных устройств предустанавливать приложения от российских разработчиков. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на дорожную карту ведомства по развитию конкуренции. Представители ФАС заверили, что получают жалобы от граждан, которые недовольны отсутствием опции удаления вшитых программ на смартфонах и планшетах.

Разработкой проекта закона ФАС займется в сотрудничестве с Минкомсвязи и Роспотребнадзором. По информации издания, поправки будут готовы к апрелю 2019 года. Главная цель новации – защитить российских производителей софта и предоставить покупателям возможность удалять предустановленные программы, будь то браузер, почта, аудиоплеер, навязанная соцсеть.

Экспертное сообщество идея ФАС насторожила. Новые требования к оборудованию могут привести дополнительным затратам. И пока непонятно, как производители будут выполнять требования по предустановке мобильных приложений для российского рынка.

Шеф-редактор журнала «Мобильные приложения» Леонтий Букштейн в комментарии «Политике Сегодня» заметил, что ФАС руководствуется интересами государства, но ставит перед собой сложную задачу.

«Мы в свое время дали возможность западными производителям захватить рынки, развиваться и навязывать пользователям свои продукты. Я думаю, что эта идея не идеальна с финансовой точки зрения и непопулярна у пользователей, но что-то в ней есть. Все время жить на чужом сладко, но опасно. Не исключено, что когда-нибудь нам скажут: эти приложения в России больше не работают. До свидания», - допускает Букштейн.

Названия российских компаний, готовых написать мобильные приложения для предустановки на смартфоны зарубежных производителей, пока не известны. Равно как и приблизительная стоимость труда программистов и дизайнеров. Собеседник агентства уверен, что задача потребует серьезных финансовых вложений и времени. И не исключает, что цена на гаджеты вырастет.

«Но в итоге я думаю, что сообщество и Минкомсвязи придут к решению, которое должно удовлетворить всех. – оптимистично настроен эксперт. – Не на 100%, но хотя бы на 80%».

Еще одно белое пятно в инициативе ФАС лежит на поверхности. За формулировкой российский производитель часто скрываются компании с иностранным участием. Характерный пример – компания «Яндекс». Номинально российская, но зарегистрированная в Нидерландах. Отечественный IT-гигант Mail.ru Group также не оперирует своими финансами исключительно в пределах российских границ. Акции ее торгуются на Лондонской фондовой бирже с 2010 года.

«В трансграничном мире у крупных поставщиков акционеры, как правило, не в России. Что же делать. Мы не можем закрыться. Идея в том, что у нас есть список отечественного софта. Он дополняется. Надев лапти, написать исключительно российские программы? Такого, разумеется, не будет. Но все-таки, по задумке инициаторов, исходные коды должны быть в России. В какой-то степени это гарантия от того, что с нами могут сотворить. Недоброжелатели – изобретательные люди. Нам нужны адекватные ответы. Хотя интересы акционеров могут не совпадать с интересами страны», - поделился мнением Букштейн.

Пытается подстелить солому на случай технологической блокады не только Россия. Крупный китайский производитель смартфонов Huawei сейчас разрабатывает собственную операционную систему для замены Android и Windows. По информации источников South China Morning Post (SCMP), руководство всерьез опасается запрета на использование в Поднебесной американского программного обеспечения. Беспокойство у Huawei вызвали претензии американских спецслужб к китайским телекоммуникационным компаниями и торговые войны между Пекином и Вашингтоном.