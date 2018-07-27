Решили несколько проблем. Глава Хорватии рассказала о результатах встреч с Путиным

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в интервью национальному телевидению HRT рассказала о влиянии встреч с президентом РФ Владимиром Путиным на развитие двусторонних отношений.

В октябре 2017 года Грабар-Китарович посетила с официальным визитом Сочи, а затем присутствовала на матчах национальной сборной в ходе ЧМ—2018 в Нижнем Новгороде и Москве. Журналисты поинтересовались, существует ли вероятность ответного визита Путина в Хорватию.

Президент ответила, что ответный визит обсуждается, но он зависит от графиков обоих лидеров. Однако она заметило, что визит президента РФ «не находится под вопросом».

«Это произойдет, когда мы договоримся о повестке. Точнее — о программе разговоров», — сказала она.

Грабар-Китарович отметила, что в сравнении с ее прошлогодним визитом на встрече с российским лидером на полях ЧМ-2018 удалось решить несколько проблем, которые были рассмотрены на переговорах в Сочи. По ее словам, одной из таких проблем является ситуация с агрохолдингом Agrokor и роли Сбербанка «в процессе приведения его в порядок».

Также президент Хорватии сказала, что считает важным, что Россия полностью поддерживает суверенитет, территориальную целостность и «европейский путь» соседней Боснии и Герцеговины, где хорваты являются одним из трех государствообразующих народов.

«Говоря о Хорватии, нам нужно сделать все для экономики страны, которая в режиме санкций несет убытки. Мы должны найти альтернативные способы, продукты, которые могут экспортироваться на европейский рынок вне санкций. В частности, обеспечить Agrokor, как холдингу, которым частично управляют россияне через Сбербанк, ВТБ и других, соответствующую позицию на российском рынке», — указала Грабар-Китарович.

По ее словам, она с самого начала участвует в переговорах, связанных с финансовыми проблемами крупнейшего агрохолдинга страны с российской стороной.

«Они уверяют меня, что имеют самые лучшие намерения», — отметила хорватский лидер.

Agrokor — крупнейший агрохолдинг в Хорватии, в котором в апреле 2017 года власти страны ввели чрезвычайное управление. Свыше трети долга — 1,3 миллиарда евро — компания должна российским банкам.