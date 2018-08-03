«Ночной кошмар» присматривается к Госдуме

За плечами Ростислава The Russian Nightmare Плечко только победы нокаутом. Чемпион в тяжелом весе РФ и Азии обсудил с ИА «Политика Сегодня» бокс, коррупцию, политику.

НА МИРОВОЙ АРЕНЕ КАРТИНА СЛЕДУЮЩАЯ…

— Что мешает боксу в России?

— На международной арене, внутри страны, в регионах нет результатов отчасти из-за коррупции. В тренерских штабах она процветает тоже. Весь штаб работает на боксера, ибо результат показывает именно он, поэтому ему должны создать все условия. Допустим, врачам выделяются определенные средства на препараты. Мой товарищ в 2016 году на сборах в России пришел к врачу после утренней тренировки, а у врача не оказалось нужных шприцов, и тот его отправил в аптеку. Мы должны между тремя тренировками бегать в аптеку, вместо того, чтобы восстанавливаться? Как после такого можно показывать результат?

— А кроме коррупции?

— Нет финансирования от государства, все держится на меценатах. Плюс ко всему, очень важны тренировочные процессы. Посмотрите, как раньше выглядели советские и американские спортсмены. Фармакология и восстановление - это очень важно, это функционал спортсменов, и в этом плане мы отстаем от Америки и Англии.

— Америка и Англия по-прежнему передовые страны бокса?

— Да, но подход к боксу в этих странах разный. В Америке - это в чистом формате бизнес. Это международная столица бокса, поэтому со всего мира туда стекаются спортсмены, на которых зарабатывают деньги. В Англии по-другому: местные промоутеры делают домашних чемпионов, национальных звезд.

— Отличается ли стиль боя российских и американских боксеров?

— В Америке другой менталитет, в том числе и у спортсменов. Наш менталитет подразумевает уважительное отношение к своему сопернику, мы не поддаемся провокациям и доказываем свою силу на ринге, а в Америке трештокинг. То есть они пройдутся по маме, по папе, по всей твоей семье, все это приукрасят и добавят кучу матерных слов. Тем самым они подогревают интерес к шоу, американская публика это любит. Мне не нравится такая американская подача. К сожалению, многие русские боксеры, которые переезжают в Америку, поддаются этой манере.

— Если сравнивать со странами СНГ, где уровень профессионального бокса лучше?

— У нас одна школа и уровень примерно одинаковый. Нельзя сказать, что кто-то лучше или хуже, просто постсоветские страны по размеру меньше, чем Россия, соответственно и меньше отбор. В России денег, конечно, побольше. Но физиология у спортсменов практически та же, и талантов такое же количество.

— На днях в Москве Мурат Гассиев и Александр Усик встречались на ринге. Последнему, как известно, удалось одержать победу. Как прокомментируешь бой?

— Усик показал более высокого уровня бокс. В данном случае сказался его большой опыт в любительской карьере: он олимпийский чемпион, а также чемпион мира и Европы именно в любительском боксе. Гассиев же сразу начал выступать в профессиональном, поэтому "по любителям" опыта у него нет. Он слабо умеет работать против ребят, которые очень подвижные и сыпят много ударов. Гассиев не проработал "план Б", в чем ошибка его тренерского штаба. Хотелось бы, чтобы Мурат после первой половины боя показал более агрессивную манеру, если не получалось перебоксировать соперника. Нужно было идти в откровенную драку, но Гассиев решил не рисковать. Несмотря на это, Мурат уже доказал всему миру, что он один из лучших бойцов в тяжелом весе, а ему всего 24 года. Мы увидим еще большие победы, у него очень большой потенциал.

— Кого можешь отметить среди украинских боксеров, кроме Усика?

— Василия Ломанченко. Он очень умный боксер с отточенной техникой.

— А что насчет Кличко?

— Я уважаю и Виталия, и Владимира. Они уже не боксируют, но это люди, которые смогли использовать свои спортивные достижения в других областях, у них серьезная промоутерская компания по организации поединков «К2Promotions».

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ...

— Профессиональным боксерам разрешили выступать на Олимпиаде только в 2013. До этого выступали любители. Есть желание поучаствовать?

— Мне бы не хотелось участвовать. Нет общего регламента, каким образом может поехать профессиональный боксер от сборной на Олимпиаду. Причем это не только в России, по всему миру.

— Дивидендов больше, конечно, от профессионального спорта? Нужна ли действующим профессионалам вообще Олимпиада?

— От профессионального бокса пользы больше, в том числе и коммерческой, если ты действующий профессионал. Но соответственно и нагрузка там больше: бой длится дольше, есть вероятность получить больше травм, функционально нужно готовиться на 12 раундов. Поэтому Олимпиада – не самый высокий показатель чего-либо. Ее считают престижной из-за того, что разница между играми в четыре года.

— В последние годы очень много шума на международном уровне из-за милдроната. Насколько оправданы все эти допинговые скандалы?

— Милдронат – это не стероид, не анаболик, не гормональный препарат. Он сродни витаминке. Давайте запретим витамины? Есть куча аналогов милдроната, которые используют в Европе. Это провокация и политика, способ воздействия на Россию и российских спортсменов, потому что все постсоветское пространство использует милдронат. В Европе и Америке его не используют, из-за этого было принято решение включить его в список допингов.

И ЖНЕЦ, И ЧТЕЦ…

— Есть немало случаев, когда боксеры из основной профессии уходят в политику. Насколько уместен спортсмен в политике? Компетенций достаточно?

— Талантливый человек талантлив во всем. Если у человека есть талант и он трудится, то он может добиться успеха во всем. Например, Николай Валуев. В свободное от бокса время он получал второе образование, а сейчас успешно заседает в Госдуме. Я считаю, что это хороший пример спортсмена, который перешел из спорта в политику, к тому же делает свою работу качественно, на результат.

— Когда повесишь перчатки на гвоздь, собираешься последовать примеру Валуева?

— Мне интересна политика, амбиции есть, но конкретной цели пока нет. Не хочу пока загадывать, потому что бокс - это сфера жизни, в которой у меня есть срок годности, я могу драться еще примерно 10 лет. В нашей стране, да и на мировой сцене, может столько всего произойти за эти 10 лет, что ничего загадывать нельзя.

— А если пофантазировать, что все-таки такая цель есть, то в каком направлении?

— Помимо того, что я профессиональный спортсмен, я организатор спортивного бизнес-форума и учредитель компании, специализирующейся на спортивном маркетинге. Поэтому спорт знаю со всех сторон: и как спортсмен, и как функционер. Направление, связанное с развитием спорта, мне особенно интересно. Кроме того, у меня строительная компания. Я знаю, какие есть трудности в этой сфере и как их решить.