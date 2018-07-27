Правила показа фестивального кино в России ужесточат

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который регулирует процедуру показа фестивального кино.

Согласно документу, перечень кинофестивалей теперь будет утверждать государство. Мероприятие должно идти не более десяти дней. Фильмы без прокатных удостоверений можно будет показывать только на фестивалях, где есть жюри и конкурсная программа, при условии, что картина снята не больше года назад.

Из-за закона под угрозой оказались «недели кино», а также показы старых фильмов и фестивали без жюри и конкурса. Это может привести к закрытию кинотеатров и компаний, которые специализируются на авторском кино.