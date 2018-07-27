ГД приняла более 40 законов по посланию Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о принятии ведомством 44 законов из 67 необходимых. Они обеспечат на законодательном уровне реализацию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Осенью Государственная дума рассмотрит еще 18 законопроектов. От правительства до конца года ожидается пять инициатив. Володин сообщил об этом во время выступления на сессии нижней палаты в пятницу.

Политик отметил важность работы над этими законопроектами. Документы помогают достигнуть национальных целей, увеличить реальных доход граждан и поднять пенсионные выплаты выше уровня инфляции.

Послание Федеральному собранию Путин огласил 1 марта этого года. Глава государства обозначил приоритеты в работе правительства на ближайшее время: увеличение реального дохода россиян, рост пенсий, развитие центров дошкольного образования, социальная помощь, сокращение бедности.