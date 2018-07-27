Афросоюз и БРИКС заинтересованы в справедливой международной системе, заявил глава Руанды

Президент Руанды Поль Кагаме уверен, что заинтересованность в справедливой международной системе и решении экономических проблем объединяет государства Африканского союза (АС) и БРИКС.

Об этом политик сообщил в пятницу в ходе специальной специальной сессии БРИКС в расширенном формате, в которой кроме лидеров Бразилии, РФ, Индии, Китая и ЮАР участвуют главы Египта, Аргентины, Ямайки, Индонезии, Турции, ряда африканских стран и представители нескольких региональных организаций.

Кагаме заявил, что укрепление сотрудничества с БРИКС способствует достижению социальной стабильности и помогает разрешить ряд проблем, в числе которых и занятость молодежи в Африке.