МЧС начнет гуманитарное разминирование в Сирии

МЧС России начинает реализацию международных проектов по гуманитарному разминированию в Сирии. Об этом в пятницу сообщило министерство.

В сообщении говорится, что МЧС РФ, учитывая позицию правительства Сирийской Арабской Республики, готово приступить к работе по гуманитарному разминированию в Сирии под эгидой ЮНМАС. Экспертная группа МЧС России с 20 по 27 июля провела рабочие встречи и консультации в Бейруте и Дамаске с руководством регионального представительства службы ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС). Также министерство встретилось с представителями правительства Сирии по вопросам проектов разминирования в стране.

В сотрудничестве с международными организациями планируется создание структуры по обучению населения, подготовке специалистов гуманитарного разминирования в соответствии с требованиями международных стандартов. Также продолжится гуманитарная помощь пострадавшему населению Сирии и беженцам из других стран.

МЧС России занимается гуманитарным разминированием с 1996 года. За этот период времени выполнено более 30 международных проектов. Самые масштабные из них реализованы в Сербии, Никарагуа, Шри-Ланке и Ливане.