Мы в соц.сетях:
Госдума РФ завершила самую долгую сессию с 1999 года

Госдума РФ завершила самую долгую сессию с 1999 года

 СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии

СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии
Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

 Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов
Путин: Объем содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов

Путин: Объем содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов

 Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки

Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки
Госдума РФ завершила самую долгую сессию с 1999 года

Госдума РФ завершила самую долгую сессию с 1999 года

 СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии

СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии
Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

 Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов
Путин: Объем содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов

Путин: Объем содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов

 Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки

Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки
13:29   27 Июля 2018
Весь мир

Греки третий день скорбят по жертвам лесных пожаров

Греки третий день скорбят по жертвам лесных пожаров

Третий день флаги посольства и генконсульства Греции в Москве остаются приспущенными в знак траура по жертвам лесных пожаров в восточной Аттике.

Напомним, в результате пожаров погибли 83 человека, в их числе и дети. Как сообщают местные СМИ, активных очагов возгорания больше нет. Сейчас спасатели ищут пропавших без вести, так как точное количество жертв еще неизвестно.

Накануне в ходе пресс-конференции официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос заявил, что по указанию премьера Алексиса Ципраса все имеющиеся данные уже отправлены компетентным судебным органам с целью детального расследование причин стихийных пожаров. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#происшествия #пожары #греция #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...