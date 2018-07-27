Греки третий день скорбят по жертвам лесных пожаров

Третий день флаги посольства и генконсульства Греции в Москве остаются приспущенными в знак траура по жертвам лесных пожаров в восточной Аттике.

Напомним, в результате пожаров погибли 83 человека, в их числе и дети. Как сообщают местные СМИ, активных очагов возгорания больше нет. Сейчас спасатели ищут пропавших без вести, так как точное количество жертв еще неизвестно.

Накануне в ходе пресс-конференции официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос заявил, что по указанию премьера Алексиса Ципраса все имеющиеся данные уже отправлены компетентным судебным органам с целью детального расследование причин стихийных пожаров.