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 СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии

СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии
Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

 Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов
Путин: Объем содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов

Путин: Объем содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов

 Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки

Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами юга Африки
13:34   27 Июля 2018
Весь мир

Эксперт назвал важным шагом соглашение президентов России и ЮАР

Эксперт назвал важным шагом соглашение президентов России и ЮАР

Накануне лидеры России и ЮАР подписали соглашение о партнерстве в стратегических сферах. По мнению эксперта, это важный шаг, который показывает, что Россию видят в мире сильной державой.

Главы государств заключили два соглашения: о сотрудничестве в сельском хозяйстве и о взаимопонимании по использованию водных ресурсов. Кроме того, в ходе саммита БРИКС стороны поговорили о перспективах договора об Антарктике, отметив, что РФ и ЮАР несут ответственность за соблюдение его принципов, поскольку были одними из создателей соглашения в 1959 году.

Эксперт назвал важным шагом соглашение президентов России и ЮАР

Африканист Александр Зданевич рассказал в интервью «Nation News», что основной сферой сотрудничества двух стран является энергетическая сфера, в частности, атомная энергетика.  

ЮАР долгое время ориентировалась на западные страны, теперь же власти африканской страны хотят сотрудничать с Россией. Это говорит о том, что восприятие РФ изменилось.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #политика #африка #весь мир
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