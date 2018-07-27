Эксперт назвал важным шагом соглашение президентов России и ЮАР

Накануне лидеры России и ЮАР подписали соглашение о партнерстве в стратегических сферах. По мнению эксперта, это важный шаг, который показывает, что Россию видят в мире сильной державой.

Главы государств заключили два соглашения: о сотрудничестве в сельском хозяйстве и о взаимопонимании по использованию водных ресурсов. Кроме того, в ходе саммита БРИКС стороны поговорили о перспективах договора об Антарктике, отметив, что РФ и ЮАР несут ответственность за соблюдение его принципов, поскольку были одними из создателей соглашения в 1959 году.

Африканист Александр Зданевич рассказал в интервью «Nation News», что основной сферой сотрудничества двух стран является энергетическая сфера, в частности, атомная энергетика.

ЮАР долгое время ориентировалась на западные страны, теперь же власти африканской страны хотят сотрудничать с Россией. Это говорит о том, что восприятие РФ изменилось.