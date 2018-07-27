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13:13   27 Июля 2018
Весь мир

Работа России по борьбе с вирусом Эбола в высшей степени эффективна — Путин

Работа России по борьбе с вирусом Эбола в высшей степени эффективна — Путин

Результаты работы России по борьбе с вирусом Эбола Африке «в высшей степени эффективны». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров БРИКС с главами делегаций приглашенных государств.

Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула Либерию, Гвинею, и Сьерра-Леоне. Это вызванная вирусом тяжелая болезнь с большой вероятностью летального исхода, поражающая людей и некоторые виды животных.

Лихорадка Эбола впервые была зафиксирована в 1976 году одновременно в двух областях – в Ямбуку в Конго (Заире) и Нзаре в Судане. В первом случае селение находилось рядом с рекой Эбола, от чего и пошло название болезни. Тогда в Конго заболели 318 человек, 280 из них умерли. В Судане заболели 284 человека, умерли 151.

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Автор: Вячеслав Каширин
#путин #общество #весь мир #брикс #эбола
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