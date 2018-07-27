Минсельхоз РФ заинтересовал экспорт мяса, рыбы и сахара в ЮАР
Министерство сельского хозяйства РФ планирует подписать соглашение о сотрудничестве между российским и южноафриканским правительствами, сообщил Дмитрий Патрушев на саммите БРИКС.
По словам главы Минсельхоза РФ, ветеринарная служба ЮАР аккредитует российских производителей рыбы и мяса. Министерство планирует подписать соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Патрушев добавил, что РФ заинтересована в экспорте мяса, рыбы и сахара в ЮАР.
Министр сельского хозяйства РФ поучаствовал в переговорах и подписал межправительственное соглашение о сотрудничестве Москвы и Кейптауна в области животноводства и ветеринарии, растениеводства и фитосанитарии.
Дмитрий Патрушев на полях саммита БРИКС в ЮАР принял участие в ряде переговоров, а также подписал Соглашение между Правительствами РФ и Южно-Африканской Республики о сотрудничестве в области сельского хозяйства. https://t.co/jtvxp7W3NM— Минсельхоз России (@mcx_rf) 27 июля 2018 г.