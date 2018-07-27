Минсельхоз РФ заинтересовал экспорт мяса, рыбы и сахара в ЮАР

Министерство сельского хозяйства РФ планирует подписать соглашение о сотрудничестве между российским и южноафриканским правительствами, сообщил Дмитрий Патрушев на саммите БРИКС.

По словам главы Минсельхоза РФ, ветеринарная служба ЮАР аккредитует российских производителей рыбы и мяса. Министерство планирует подписать соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Патрушев добавил, что РФ заинтересована в экспорте мяса, рыбы и сахара в ЮАР.

Министр сельского хозяйства РФ поучаствовал в переговорах и подписал межправительственное соглашение о сотрудничестве Москвы и Кейптауна в области животноводства и ветеринарии, растениеводства и фитосанитарии.