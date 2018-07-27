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Россия позвала страны НАТО на Армейские международные игры

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Минсельхоз РФ заинтересовал экспорт мяса, рыбы и сахара в ЮАР

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 Депутаты ГД приняли законопроект о региональных брендах

Депутаты ГД приняли законопроект о региональных брендах
Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

 Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

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Россия позвала страны НАТО на Армейские международные игры

Россия позвала страны НАТО на Армейские международные игры

 Работа России по борьбе с вирусом Эбола в высшей степени эффективна — Путин

Работа России по борьбе с вирусом Эбола в высшей степени эффективна — Путин
13:22   27 Июля 2018
Весь мир

Россия позвала страны НАТО на Армейские международные игры

Россия позвала страны НАТО на Армейские международные игры

Российское военное ведомство пригласило на Армейские международные игры всех членов Североатлантического альянса.

Об отправлении приглашений странам НАТО сообщил в эфире телеканала «Россия 24» начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев. Генерал сказал, что участие в играх примет только команда Греции. Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 12 августа в России, Белоруссии, Казахстане, Китае, Иране, Азербайджане и Армении. Военнослужащие стран в рамках игр посоревнуются в таких известных конкурсах, как «Танковый биатлон», «Авиадартс» и другие.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #нато #весь мир #армейские игры
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