Россия позвала страны НАТО на Армейские международные игры

Российское военное ведомство пригласило на Армейские международные игры всех членов Североатлантического альянса.

Об отправлении приглашений странам НАТО сообщил в эфире телеканала «Россия 24» начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев. Генерал сказал, что участие в играх примет только команда Греции. Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 12 августа в России, Белоруссии, Казахстане, Китае, Иране, Азербайджане и Армении. Военнослужащие стран в рамках игр посоревнуются в таких известных конкурсах, как «Танковый биатлон», «Авиадартс» и другие.