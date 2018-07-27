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13:08   27 Июля 2018
Весь мир

Путин: РФ заинтересована в сотрудничестве со странами Африки

Путин: РФ заинтересована в сотрудничестве со странами Африки

Об этом глава государства заявил на встрече лидеров БРИКС. 

По его словам, речь идет о сотрудничестве в сфере  промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, связи, геологии и недропользования. Российский бизнес заинтересован в работе с африканскими партнерами. 

Путин рассказал, что на встрече с президентом Анголы обсуждалась совместная работа специалистов двух стран в освоении алмазных месторождений. Речь идет о месторождении «Катока». Оно обеспечивает порядка шести процентов мировой алмазодобычи.

Кроме того, российский лидер напомнил, что совместное предприятие по производству светотехнической продукции запущено в Бурунди, а в Сенегале идет работа над проектами в сфере агропромышленного комплекса.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #политика #сотрудничество #африка #весь мир #брикс
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