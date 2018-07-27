Путин: РФ заинтересована в сотрудничестве со странами Африки

Об этом глава государства заявил на встрече лидеров БРИКС.

По его словам, речь идет о сотрудничестве в сфере промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, связи, геологии и недропользования. Российский бизнес заинтересован в работе с африканскими партнерами.

Путин рассказал, что на встрече с президентом Анголы обсуждалась совместная работа специалистов двух стран в освоении алмазных месторождений. Речь идет о месторождении «Катока». Оно обеспечивает порядка шести процентов мировой алмазодобычи.

Кроме того, российский лидер напомнил, что совместное предприятие по производству светотехнической продукции запущено в Бурунди, а в Сенегале идет работа над проектами в сфере агропромышленного комплекса.