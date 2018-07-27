Депутаты ГД приняли законопроект о региональных брендах

В качестве географического указания можно было бы зарегистрировать калужское тесто, байкальского омуля, камчатского краба, крымские вина, отметил депутат Павел Крашенинников.

Государственная дума в пятницу, 27 июля, приняла законопроект о создании интеллектуальных прав на географическое происхождение товаров. Глава комитета ГД по государственному строительству и законодательству объяснил, что поправки внесут в ГК РФ.

По его словам, региональные бренды помогут идентифицировать товар, определить качество продукта и репутацию. Федеральная служба по интеллектуальной собственности проследит, чтобы географическое указание признавалось и охранялось в силу госрегистрации.