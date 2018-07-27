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 Депутаты ГД приняли законопроект о региональных брендах

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12:59   27 Июля 2018
Россия

Депутаты ГД приняли законопроект о региональных брендах

Депутаты ГД приняли законопроект о региональных брендах

В качестве географического указания можно было бы зарегистрировать калужское тесто, байкальского омуля, камчатского краба, крымские вина, отметил депутат Павел Крашенинников.

Государственная дума в пятницу, 27 июля, приняла законопроект о создании интеллектуальных прав на географическое происхождение товаров. Глава комитета ГД по государственному строительству и законодательству объяснил, что поправки внесут в ГК РФ. 

По его словам, региональные бренды помогут идентифицировать товар, определить качество продукта и репутацию. Федеральная служба по интеллектуальной собственности проследит, чтобы географическое указание признавалось и охранялось в силу госрегистрации.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #регион #общество #гд #товар
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