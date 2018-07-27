Президент Эквадора потребовал, чтобы Ассанж покинул посольство страны в Лондоне

Президент Эквадора Ленин Морена заявил, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж должен рано или поздно кинуть посольство Эквадора в Лондоне. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

В издании The Independent ранее говорилось, что Морено находился с визитом в Великобритании. Там он беседовал с официальными представителями королевства об условиях передачи Ассанжа британской полиции. Основатель WikiLeaks скрывается посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он находится там из-за страха экстрадиции в США или Швецию. В Америке ему угрожает смертная казнь из-за публикации секретной информации. В Швеции Ассанжа обвиняли в изнасиловании, но позже расследование прекратили.