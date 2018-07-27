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12:42   27 Июля 2018
Россия

Систему компенсаций за нарушения прав заключенных могут создать в России

Систему компенсаций за нарушения прав заключенных могут создать в России

В Госдуму в ближайшем будущем будет направлен законопроект о компенсациях за нарушения прав заключенных, что позволит создать системный механизм таких выплат на национальном уровне. Об этом рассказал журналистам замминистра юстиции, уполномоченный РФ в ЕСПЧ Михаил Гальперин.

По его словам, Минюст достаточно давно работает над этим законопроектом. В настоящее время работа вошла в завершающую стадию — проходят последние согласования. В скором времени ведомство направит документ в правительство, а затем он поступит на рассмотрение Госдумы.  Гальперин пояснил, что речь идет не только о компенсациях за нарушения условий содержания заключенных в СИЗО и колониях, но и во всех местах изоляции, в том числе в изоляторах временного содержания МВД.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #минюст #общество #заключенные
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