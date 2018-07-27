РФ прорабатывает идею проведения саммита с Африкой — Путин

Москва намерена помогать развитию энергетики в африканских странах, сообщил российский лидер Владимир Путин на саммите БРИКС.

По его словам, Москва прорабатывает идею проведения саммита РФ — Африка с участием лидеров африканских стран. Путин добавил, что саммиту могли бы предшествовать встречи экспертов, предпринимателей и общественных деятелей. Владимир Владимирович отметил, что Москва поможет Африке развить национальную энергетику.