РФ прорабатывает идею проведения саммита с Африкой — Путин
Москва намерена помогать развитию энергетики в африканских странах, сообщил российский лидер Владимир Путин на саммите БРИКС.
По его словам, Москва прорабатывает идею проведения саммита РФ — Африка с участием лидеров африканских стран. Путин добавил, что саммиту могли бы предшествовать встречи экспертов, предпринимателей и общественных деятелей. Владимир Владимирович отметил, что Москва поможет Африке развить национальную энергетику.
Второй день саммита #БРИКС: Владимир Путин принял участие во встрече по вопросам развития стратегического партнерства https://t.co/gB7h3AO9k8 pic.twitter.com/wPE4gHNbZ4— Президент России (@KremlinRussia) 27 июля 2018 г.