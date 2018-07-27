Участники саммита БРИКС обсудили Сирию, КНДР и иранскую ядерную программу

Лидеры стран, входящих в состав БРИКС обсудили актуальные проблемы регионов. Переговоры состоялись в пятницу, 27 июля, на утренней сессии, которая была посвящена вопросам развития БРИКС и приоритетов стратегического партнерства.

Участники мероприятия обсудили меры дальнейшего совершенствования деятельности организации, а также развитие сотрудничества в различных сферах, в частности, в безопасности, политике, торговле. Также стороны поговорили о координации действий по острым проблемам, включая ситуацию в Сирии, на Ближнем Востоке, на Корейском полуострове и вокруг проблемы иранского атома.

Утренняя сессия проходила за закрытыми для прессы дверями.