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 Депутаты ГД приняли законопроект о региональных брендах

Депутаты ГД приняли законопроект о региональных брендах
Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

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12:43   27 Июля 2018
Весь мир

Участники саммита БРИКС обсудили Сирию, КНДР и иранскую ядерную программу

Участники саммита БРИКС обсудили Сирию, КНДР и иранскую ядерную программу

Лидеры стран, входящих в состав БРИКС обсудили актуальные проблемы регионов. Переговоры состоялись в пятницу, 27 июля, на утренней сессии, которая была посвящена вопросам развития БРИКС и приоритетов стратегического партнерства.

Участники мероприятия обсудили меры дальнейшего совершенствования деятельности организации, а также развитие сотрудничества в различных сферах, в частности, в безопасности, политике, торговле. Также стороны поговорили о координации действий по острым проблемам, включая ситуацию в Сирии, на Ближнем Востоке, на Корейском полуострове и вокруг проблемы иранского атома.

Утренняя сессия проходила за закрытыми для прессы дверями.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #весь мир #брикс
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