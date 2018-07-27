Латвия ожидает усиления группировки НАТО на своей территории

В настоящее время в Латвии несут службу 1,4 тысячи военных из стран-членов НАТО и численность группировки планируется увеличить. Об этом сообщило местное новостное агентство LETA со ссылкой на минобороны страны.

Наибольшая часть иностранного контингента — 1,3 тысячи — составляет многонациональная боевая группа под началом Канады. В этом батальоне, дислоцированном на Адажской военной базе, в порядке ротации несут службу канадские, албанские, итальянские, испанские, чешские, польские, словацкие и словенские военные.

Также на территории республики Латвии в рамках операции «Атлантическая решительность» (Atlantic Resolve), стартовавшей в апреле 2014 года в целях «усиления восточного фланга НАТО», находятся солдаты и военная техника США. В рамках операции, по данным минобороны, на Лиелвардской военной авиабазе размещено 70 американских военных и пять вертолетов Black hawk.

Агентство указывает, что в будущем число военного контингента альянса возрастет. В начале июля Канада заявила, что продлит свое руководство батальоном на Адажской базе еще на четыре года. При этом увеличит численность своего контингента с 455 до 540 солдат. Кроме того, в целях обороны Балтийского региона на этой базе будет создан штаб многонациональной дивизии «Север». Соглашение было подписано между министрами обороны Дании, Эстонии и Латвии.