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12:40   27 Июля 2018
Весь мир

РФ поддерживает контакты между Азербайджаном и Арменией по Карабаху

РФ поддерживает контакты между Азербайджаном и Арменией по Карабаху

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 27 июля заявила, что Россия поддерживает инициативу контактов между Баку и Ереваном по Карабаху.

В столице Азербайджана Баку в пятницу прошли политические консультации между официальными представителями МИД Азербайджана и России. На брифинге в Баку Захарова поблагодарила азербайджанских работников дипмиссии за приглашение. Представители МИД обменялись мнениями по разными проблемам и определили пути сотрудничества на различных международных площадках. По ее словам, РФ зарекомендовала себя как страна посредник, эффективно решающий вопросы урегулирования карабахского конфликта.

«Мы приветствуем любые встречи между Баку и Ереваном, о которых договариваются обе стороны и которые проходят конструктивно», — заявила Захарова.

В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. С тех пор начался карбахский конфликт. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте объявили о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Таким образом, азербайджанские власти потеряли контроль над Нагорным Карабахом в результате военного конфликта. Мирному переговоры по урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан требует сохранения своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#политика #азербайджан #армения #карабах #весь мир
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