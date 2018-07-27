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12:23   27 Июля 2018
Весь мир

Власти КНР: Односторонние санкции не помогут решить сирийский вопрос

Власти КНР: Односторонние санкции не помогут решить сирийский вопрос

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что введение односторонних санкций в отношении физлиц и юрлиц какой-либо страной не поможет разрешить конфликт в Сирии, в частности, никак не повлияет на вопрос химоружия. 

Ранее Минфин США объявил, что Вашингтон дополнил санкционные списки. Туда попали восемь физлиц, а также пять компаний за поставки электронного оборудования в Сирию. Там его якобы использовали для разработки химического оружия. Среди компаний, попавших под санкции, оказалась одна китайская.

Власти КНР: Односторонние санкции не помогут решить сирийский вопрос

Гэн Шуан заявил, что позиция Китая по вопросу нераспространения «неизменная и четкая». Пекин выступает против любых действий по распространению, а также придерживается международных обязательств.

Также последовательно Китай выступает против введения санкций в одностороннем порядке. Власти КНР считают, что они «не способствуют усилиям международного сообщества по урегулированию соответствующей проблемы».

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Автор: Виктория Разумовская
#санкции #политика #китай #весь мир
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