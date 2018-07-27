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Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

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12:13   27 Июля 2018
Россия

Правительство РФ договорилось с 16 странами Юга Африки развивать ВТС

Правительство РФ договорилось с 16 странами Юга Африки развивать ВТС

Москва подписала меморандум о развитии военно-технического сотрудничества с африканскими странами, передает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.

По информации ФСВТС, российское правительство и Сообщество развития Юга Африки подписали меморандум о военно-техническом сотрудничестве. Глава ФСВТС РФ Дмитрий Шугаев отметил, что документ поможет создать базу для развития многостороннего взаимодействия Москвы с африканскими странами. 

По его словам, совместные проекты поддержат стабильность и безопасность в Африке. Меморандум подписали на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге. САДК включает 16 стран, многие из которых вооружены техникой российского (советского) производства.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #правительство #африка #общество
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