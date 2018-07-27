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11:57   27 Июля 2018
Россия

Источник: Состояние Кобзона оценили как стабильно тяжелое‍

Источник: Состояние Кобзона оценили как стабильно тяжелое‍

Первый замглавы думского комитета по культуре 80-летний певец Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Госдуме.

При этом источник заявил об уверенности в том, что народный артист поправится, поскольку «он сильный и всегда побеждает». По словам собеседника агентства, в настоящее время Кобзон проходит курс химиотерапии. Он также рассказал, что у певца еще в 2005 году был диагностирован рак.

О госпитализации певца СМИ сообщили в июне. По данным прессы, речь шла о плановом обследовании. Сам Кобзон не комментировал эти сообщения. Позднее его сестра рассказала РИА Новости, что причиной госпитализации была всего лишь вирусная инфекция.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #кобзон
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