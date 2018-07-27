СК будет ходатайствовать об аресте восьмого фигуранта дела о побоях в ярославской колонии

Следствие обратится в суд с еще одним ходатайством о мере пресечения по делу об избиении заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии. Об этом сообщил «Интерфаксу», ссылаясь на осведомленный источник.

При этом не уточняется, в отношении кого из сотрудников будет подано ходатайство. На данный момент агентство комментарием суда не располагает. Управление СК по Ярославской области информацией не располагает, поскольку дело передано в центральный аппарат СКР.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео от 29 июня 2017 года, снятое в ярославской колонии №1, где 18 сотрудников ФСИН избивают скованного наручниками заключенного Евгения Макарова. По факту избиения заключенного было заведено уголовное дело. Расследование ведет центральный аппарат СК. На данный момент арестованы шесть сотрудников ФСИН, еще одному продлили срок задержания до субботы.

В четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы могут инициировать меры по пересмотру системы ФСИН. Причиной заявления стало упомянутое видео, а также последовавшая за этим огласка других случаев правонарушений в отношении заключенных.