Тернбулл опроверг данные о подготовке США к ударам по Ирану — Guardian

Информация о подготовке Вашингтона ударить по ядерным объектам Ирана — домыслы, основанные на анонимных источниках, заявил премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл.

По его словам, сюжет ABC News, в котором канал ссылается на высокопоставленные австралийские источники, не соответствует действительности. Канберра не собирается определять цели, а публикацию подготовили без консультаций с ВС Австралии, передает The Guardian.

По информации ABC, австралийское правительство полагает, что Вашингтон готовится ударить по ядерным объектам Ирана в августе. Источник канала отметил, что Австралия поможет США определить цели.

