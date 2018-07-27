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 Тернбулл опроверг данные о подготовке США к ударам по Ирану — Guardian

Тернбулл опроверг данные о подготовке США к ударам по Ирану — Guardian

Правительство РФ договорилось с 16 странами Юга Африки развивать ВТС

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 Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

 Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой
Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

 Тернбулл опроверг данные о подготовке США к ударам по Ирану — Guardian

Тернбулл опроверг данные о подготовке США к ударам по Ирану — Guardian

11:52   27 Июля 2018
Весь мир

Тернбулл опроверг данные о подготовке США к ударам по Ирану — Guardian

Тернбулл опроверг данные о подготовке США к ударам по Ирану — Guardian

Информация о подготовке Вашингтона ударить по ядерным объектам Ирана — домыслы, основанные на анонимных источниках, заявил премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл.

По его словам, сюжет ABC News, в котором канал ссылается на высокопоставленные австралийские источники, не соответствует действительности. Канберра не собирается определять цели, а публикацию подготовили без консультаций с ВС Австралии, передает The Guardian.

«Это домыслы», — заключил Тернбулл.

По информации ABC, австралийское правительство полагает, что Вашингтон готовится ударить по ядерным объектам Ирана в августе. Источник канала отметил, что Австралия поможет США определить цели. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #австралия #тернбулл
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