Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

Президент России Владимир Путин на саммите в Йоханнесбурге принял участие во встрече лидеров стран БРИКС, которая прошла в пятницу, 27 июля. На мероприятии обсуждались вопросы развития объединения и улучшения партнерства.

На встрече присутствовали глава Бразилии Мишел Темер, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер ЮАР Сирил Рамафоса, и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Встреча прошла в закрытом для прессы режиме. Главы стран встретились в закрытом для прессы режиме.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидеры стран БРИКС в Йоханнесбурге планировали обсудить дальнейшее совершенствование деятельности организации, развитие сотрудничества в различных сферах, а также совместные действия по региональным проблемам, в том числе ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке, урегулирование ситуации на Корейском полуострове и вокруг иранской ядерной программы.

По программе саммита лидеры БРИКС встретятся с главами делегаций приглашенных государств. Беседа пройдет в формате рабочего завтрака.