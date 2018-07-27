Мы в соц.сетях:
Правительство РФ договорилось с 16 странами Юга Африки развивать ВТС

Правительство РФ договорилось с 16 странами Юга Африки развивать ВТС

 Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

 Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой
Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

 Тернбулл опроверг данные о подготовке США к ударам по Ирану — Guardian

Тернбулл опроверг данные о подготовке США к ударам по Ирану — Guardian

Правительство РФ договорилось с 16 странами Юга Африки развивать ВТС

Правительство РФ договорилось с 16 странами Юга Африки развивать ВТС

 Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

 Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой
Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

 Тернбулл опроверг данные о подготовке США к ударам по Ирану — Guardian

Тернбулл опроверг данные о подготовке США к ударам по Ирану — Guardian

11:54   27 Июля 2018
Весь мир

Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

Президент России Владимир Путин на саммите в Йоханнесбурге принял участие во встрече лидеров стран БРИКС, которая прошла в пятницу, 27 июля. На мероприятии обсуждались вопросы развития объединения и улучшения партнерства.

На встрече присутствовали глава Бразилии Мишел Темер, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер ЮАР Сирил Рамафоса, и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Встреча прошла в закрытом для прессы режиме. Главы стран встретились в закрытом для прессы режиме.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидеры стран БРИКС в Йоханнесбурге планировали обсудить дальнейшее совершенствование деятельности организации, развитие сотрудничества в различных сферах, а также совместные действия по региональным проблемам, в том числе ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке, урегулирование ситуации на Корейском полуострове и вокруг иранской ядерной программы.

По программе саммита лидеры БРИКС встретятся с главами делегаций приглашенных государств. Беседа пройдет в формате рабочего завтрака.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #путин #политика #весь мир #брикс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...