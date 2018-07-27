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 Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

 Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой
Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

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11:37   27 Июля 2018
Россия

Путин озвучит решение о строительстве ледокола «Лидер» на ВЭФ-2018

Путин озвучит решение о строительстве ледокола «Лидер» на ВЭФ-2018

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что президент России Владимир Путин озвучит решение о строительстве атомного ледокола «Лидер» на Восточном экономическом форуме. ВЭФ пройдет 11-13 сентября во Владивостоке на острове Русский. 

Ледокол «Лидер» будет иметь мощность 120 мегаватт. Он станет единственным ледоколом в мире, который сможет проводить суда по Северному морскому пути круглый год. Толща льда там составляет около четырех метров. Стоимость ледокола составит порядка 70 миллиардов рублей.

Строить «Лидер» могут либо на приморской верфи «Звезда», либо на Балтийском заводе в Петербурге. Борисов ранее обещал, что предприятие выберут в июле. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #общество #ледокол #северный морской путь
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