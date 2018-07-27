Путин озвучит решение о строительстве ледокола «Лидер» на ВЭФ-2018

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что президент России Владимир Путин озвучит решение о строительстве атомного ледокола «Лидер» на Восточном экономическом форуме. ВЭФ пройдет 11-13 сентября во Владивостоке на острове Русский.

Ледокол «Лидер» будет иметь мощность 120 мегаватт. Он станет единственным ледоколом в мире, который сможет проводить суда по Северному морскому пути круглый год. Толща льда там составляет около четырех метров. Стоимость ледокола составит порядка 70 миллиардов рублей.

Строить «Лидер» могут либо на приморской верфи «Звезда», либо на Балтийском заводе в Петербурге. Борисов ранее обещал, что предприятие выберут в июле.