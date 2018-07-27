ЮАР примет решение о строительстве АЭС после корректировки энергостратегии — Новак

Окончательное решение о строительстве атомной электростанции в ЮАР будет принято после корректировки энергостратегии страны. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах саммита БРИКС.

По его словам, на саммите этот вопрос обсуждался, в том числе, на уровне президентов. Сейчас ЮАР уточняет свою энергостратегию с точки зрения баланса энергоресурсов. Только после этого будет принято окончательное решение. Он добавил, что для развития мирного атома в стране африканская республика намерена использовать компетенции, наработанные в России.

Ранее сообщалось, что Rusatom Healthcare (интегратор Росатома в области радиационных технологий в медицине) и корпорация по атомной энергии ЮАР (NECSA) на полях саммита БРИКС подписали соглашение о сотрудничестве в сфере использования неэнергетических ядерных технологий. Основное направление сотрудничества — ядерная медицина, в том числе, диагностика и лечение рака.

Осенью 2014 года Росатом и правительство ЮАР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. В частности, документ предусматривал сооружение до восьми блоков АЭС мощностью до 9,6 ГВт. В начале прошлого года Росатом подал материалы для участия в процедурах, предшествующих тендеру на строительство АЭС в ЮАР.

Однако через несколько месяцев Высокий суд южноафриканской провинции Западный Кейп признал незаконным это межправительственное соглашение. Такое же решение было вынесено в отношении соглашений ЮАР с США и Южной Кореей. Тем не менее, в прошлом году власти республики заявили, что могут возобновить переговоры о строительстве АЭС и переподписать документы. Однако Росатом сообщил, что так и не получил соответствующее предложение.

Незадолго до поездки президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия заинтересована в кооперации с ЮАР в сфере мирного атома, включая и строительство атомной электростанции в стране.