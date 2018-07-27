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 Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

 Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой
Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

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11:25   27 Июля 2018
Весь мир

ЮАР примет решение о строительстве АЭС после корректировки энергостратегии — Новак

ЮАР примет решение о строительстве АЭС после корректировки энергостратегии — Новак

Окончательное решение о строительстве атомной электростанции в ЮАР будет принято после корректировки энергостратегии страны. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах саммита БРИКС.

По его словам, на саммите этот вопрос обсуждался, в том числе, на уровне президентов. Сейчас ЮАР уточняет свою энергостратегию с точки зрения баланса энергоресурсов. Только после этого будет принято окончательное решение. Он добавил, что для развития мирного атома в стране африканская республика намерена использовать компетенции, наработанные в России.

Ранее сообщалось, что Rusatom Healthcare (интегратор Росатома в области радиационных технологий в медицине) и корпорация по атомной энергии ЮАР (NECSA) на полях саммита БРИКС подписали соглашение о сотрудничестве в сфере использования неэнергетических ядерных технологий. Основное направление сотрудничества — ядерная медицина, в том числе, диагностика и лечение рака.

Осенью 2014 года Росатом и правительство ЮАР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. В частности, документ предусматривал сооружение до восьми блоков АЭС мощностью до 9,6 ГВт. В начале прошлого года Росатом подал материалы для участия в процедурах, предшествующих тендеру на строительство АЭС в ЮАР.

Однако через несколько месяцев Высокий суд южноафриканской провинции Западный Кейп признал незаконным это межправительственное соглашение. Такое же решение было вынесено в отношении соглашений ЮАР с США и Южной Кореей. Тем не менее, в прошлом году власти республики заявили, что могут возобновить переговоры о строительстве АЭС и переподписать документы. Однако Росатом сообщил, что так и не получил соответствующее предложение.

ЮАР примет решение о строительстве АЭС после корректировки энергостратегии — Новак

Незадолго до поездки президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия заинтересована в кооперации с ЮАР в сфере мирного атома, включая и строительство атомной электростанции в стране.

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Автор: Вячеслав Каширин
#экономика #новак #весь мир #брикс #юар
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