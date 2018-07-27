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 Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

 Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой
Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

 Тернбулл опроверг данные о подготовке США к ударам по Ирану — Guardian

Тернбулл опроверг данные о подготовке США к ударам по Ирану — Guardian

11:35   27 Июля 2018
Весь мир

США хотят ударить по ядерным объектам Ирана — ABC

США хотят ударить по ядерным объектам Ирана — ABC

Австралийское правительство полагает, что Вашингтон ударит по ядерным объектам Ирана в августе, передает ABC News со ссылкой на источники.

По информации канала, Канберра определит цели, аналогично помогут британские спецслужбы. Задействуют аналитиков из малоизвестного австралийского агентства геопространственной разведки. 

«Разработка картины отличается от фактического участия в нанесении удара», — подчеркнул источник ABC News.

Предоставление информации об ядерных иранских объектах, чтобы правительства союзников понимали, что там происходит, отличается от активного участия, добавил неназванный высокопоставленный представитель сил безопасности Австралии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #австралия #общество #весь мир
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