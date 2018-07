США хотят ударить по ядерным объектам Ирана — ABC

Австралийское правительство полагает, что Вашингтон ударит по ядерным объектам Ирана в августе, передает ABC News со ссылкой на источники.

По информации канала, Канберра определит цели, аналогично помогут британские спецслужбы. Задействуют аналитиков из малоизвестного австралийского агентства геопространственной разведки.

Предоставление информации об ядерных иранских объектах, чтобы правительства союзников понимали, что там происходит, отличается от активного участия, добавил неназванный высокопоставленный представитель сил безопасности Австралии.

Trump could be prepared to strike Iran, Australian Government sources say https://t.co/Bj6wVZM4LU via @ABCNews