BuzzFeed ответит за клевету в суде

BuzzFeed придется отвечать в суде по обвинениям в клевете. Суд встал на сторону российского предпринимателя, чье имя упоминалось в скандальном «досье Стила», и обязал СМИ ответить на обвинения перед судом.

Алексей Губарев, владелец IT-компании в Далласе, назван в досье русским шпионом. Напоминаем, что в опубликованном BuzzFeed «документе» бывший британский шпион Кристофер Стил поведал о непристойном поведении Дональда Трампа. Также в нем впервые высказывалось предположение о том, что Россия помогла ему выиграть выборы 2016 года.

Губарев в ответ подал против СМИ иск о клевете, и теперь представителям BuzzFeed придется объяснять суду о том, как они проверяли соответствие своих материалов действительности. Известно, что ни единого доказательства по выдвинутым в «досье Стила» обвинениям издание не представило.