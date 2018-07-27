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 Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

 Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой
Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

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11:14   27 Июля 2018
Весь мир

BuzzFeed ответит за клевету в суде

BuzzFeed ответит за клевету в суде

BuzzFeed придется отвечать в суде по обвинениям в клевете. Суд встал на сторону российского предпринимателя, чье имя упоминалось в скандальном «досье Стила», и обязал СМИ ответить на обвинения перед судом.

Алексей Губарев, владелец IT-компании в Далласе, назван в досье русским шпионом. Напоминаем, что в опубликованном BuzzFeed «документе» бывший британский шпион Кристофер Стил поведал о непристойном поведении Дональда Трампа. Также в нем впервые высказывалось предположение о том, что Россия помогла ему выиграть выборы 2016 года.

Губарев в ответ подал против СМИ иск о клевете, и теперь представителям BuzzFeed придется объяснять суду о том, как они проверяли соответствие своих материалов действительности. Известно, что ни единого доказательства по выдвинутым в «досье Стила» обвинениям издание не представило.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #весь мир #buzzfeed #досье стиоа
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