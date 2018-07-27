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 Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

 Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

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11:19   27 Июля 2018
Россия

Московский пенсионер вышел к Госдуме поддержать Поклонскую

Московский пенсионер вышел к Госдуме поддержать Поклонскую

Около девяти утра у Госдумы появился пенсионер Дмитрий Первухин. Он устроил одиночную акцию в поддержку депутата Натальи Поклонской. 

Федеральное агентство новостей пишет,  что в руках у мужчины был плакат с надписью «Молодец, Наташа!». Первухин оказался бывшим военным, в прошлом занимался политологией. Он отметил, что акция содержит определенный посыл всем депутатам. По словам пенсионера, президент России Владимир Путин должен обратить внимание на «крымский резерв». 

«Они рисковали жизнью, чтобы присоединить Крым к России, сделать жизнь лучше», — заявил Первухин, подчеркнув, что Поклонская проявила активную позицию в этом вопросе, защитив интересы Крыма.

Московский пенсионер вышел к Госдуме поддержать Поклонскую

Пенсионер добавил, что не  знаком с депутатом, однако хотел бы попасть к ней на прием. У пенсионера есть идея, которую, как он считает, Поклонская могла бы поддержать. 

Пенсионер напомнил, что в этом году будет 75 лет с момента Сталинградской битвы. В честь этого он предлагает переименовать Волгоградский проспект в Москве в проспект Героев Сталинграда. 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #россия #госдума #поклонская #общество
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