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 Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

 Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой
Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

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10:50   27 Июля 2018
Россия

Круглогодичное футбольное поле появится в Москве

Круглогодичное футбольное поле появится в Москве

Футбольное поле с подогревом и прозрачной крышей появится в спортивной школе олимпийского резерва «Трудовые резервы» в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Как следует из сообщения мэрии, прозрачная кровля и более трех десятков светодиодных прожекторов создадут иллюзию дневного света. Эксплуатация футбольного поля не будет зависеть от времени года.

Современный спортивный комплекс строят на востоке Москвы (Суздальская улица, владение 40 для спортивной школы олимпийского резерва «Трудовые резервы»). Трехэтажное здание комплекса расположится на площади восемь тысяч квадратных метров, из которых шесть займет футбольное поле. Также там откроют медкабинет, зал тренажеров, учебный класс, раздевалки, душевые, кафе и комнату отдыха.

Как рассказал глава департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, новое футбольное поле станет одной из крупнейших круглогодичных площадок столицы для игры с мячом после спорткомплекса «Лужники», стадионов «ЦСКА» и «Спартак».

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Автор: Вячеслав Каширин
#москва #россия #футбол #строительство #общество #москвасейчас
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