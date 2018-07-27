Мы в соц.сетях:
Правительство РФ договорилось с 16 странами Юга Африки развивать ВТС

Правительство РФ договорилось с 16 странами Юга Африки развивать ВТС

 Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

 Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой
Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

 Тернбулл опроверг данные о подготовке США к ударам по Ирану — Guardian

Тернбулл опроверг данные о подготовке США к ударам по Ирану — Guardian

Правительство РФ договорилось с 16 странами Юга Африки развивать ВТС

Правительство РФ договорилось с 16 странами Юга Африки развивать ВТС

 Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

 Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой
Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

 Тернбулл опроверг данные о подготовке США к ударам по Ирану — Guardian

Тернбулл опроверг данные о подготовке США к ударам по Ирану — Guardian

11:00   27 Июля 2018
Россия

Центробанк РФ отозвал лицензии у страховой компании «Опора»

Центробанк РФ отозвал лицензии у страховой компании «Опора»

Центробанк РФ отозвал ряд лицензий на осуществление страхования и перестрахования у компании «Опора». Об этом регулятор сообщил в пятницу. 

Отмечается, что на подобные меры ЦБ пошел и-за того, что компания не смогла устранить выявленные ранее нарушения в нужный срок. У СК «Опора» отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни, осуществление добровольного имущественного страхования и другие. Ранее, 6 июля, Центробанк приостанавливал действие этих лицензий СК, в который выявили нарушения требований к финансовой устойчивости и платежеспособности.

«Страховая компания Опора» существует на рынке с 1996 года. До 2015 года СК называлась «Отечество» и «Открытие страхование». Уставной капитал компании насчитывает 1,1 миллиард рублей. В последние годы Опора активно совершала сделки по типу M&A (слияние и поглощение) и приобретения портфелей страховщиков. В 2018 году АО «СК Опора» заявила о добровольной сдаче ряда лицензий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #экономика #центробанк #страховая компания
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...