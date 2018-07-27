Центробанк РФ отозвал лицензии у страховой компании «Опора»

Центробанк РФ отозвал ряд лицензий на осуществление страхования и перестрахования у компании «Опора». Об этом регулятор сообщил в пятницу.

Отмечается, что на подобные меры ЦБ пошел и-за того, что компания не смогла устранить выявленные ранее нарушения в нужный срок. У СК «Опора» отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни, осуществление добровольного имущественного страхования и другие. Ранее, 6 июля, Центробанк приостанавливал действие этих лицензий СК, в который выявили нарушения требований к финансовой устойчивости и платежеспособности.

«Страховая компания Опора» существует на рынке с 1996 года. До 2015 года СК называлась «Отечество» и «Открытие страхование». Уставной капитал компании насчитывает 1,1 миллиард рублей. В последние годы Опора активно совершала сделки по типу M&A (слияние и поглощение) и приобретения портфелей страховщиков. В 2018 году АО «СК Опора» заявила о добровольной сдаче ряда лицензий.