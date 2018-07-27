Полиция и демонстранты в Варшаве использовали слезоточивый газ друг против друга

Демонстранты на акции протеста в Варшаве после использования против них слезоточивого газа ответили полицейским тем же. Об этом сообщает телеканал TVN 24.

В четверг перед дворцом президента Польши в Варшаве и в других городах страны прошли массовые акции протеста против изменений судебной системы. Они связаны с вступлением в силу нового закона о Верховном суде. В соответствии с этим законом судьи должны уходить в отставку в 65 лет, но могут подать прошение президенту со справкой о здоровье, чтобы остаться на посту. Глав Верховного суда Польши Герсдорф отказалась подчиняться данному закону. Она заявила, что уходит в отпуск, но при этом остается председателем ВС. Тем временем представители правящей партии заявили, что она не находится в отпуске, поскольку уже не является судьей, а находится на пенсии.

В декабре 2017 года Еврокомиссия запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете Евросоюза. ЕК представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, который констатирует угрозу серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. Коллегия ЕС полагает, что 13 законов, принятых в Польше в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и дают политической власти страны контроль над судебной. ЕК направила Варшаве рекомендации, призывая привести законодательство в рамки норм Евросоюза.