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 Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

 Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой
Путин встретился с лидерами стран БРИКС в рамках саммита

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10:37   27 Июля 2018
Весь мир

Полиция и демонстранты в Варшаве использовали слезоточивый газ друг против друга

Полиция и демонстранты в Варшаве использовали слезоточивый газ друг против друга

Демонстранты на акции протеста в Варшаве после использования против них слезоточивого газа ответили полицейским тем же. Об этом сообщает телеканал TVN 24.

В четверг перед дворцом президента Польши в Варшаве и в других городах страны прошли массовые акции протеста против изменений судебной системы. Они связаны с вступлением в силу нового закона о Верховном суде. В соответствии с этим законом судьи должны уходить в отставку в 65 лет, но могут подать прошение президенту со справкой о здоровье, чтобы остаться на посту. Глав Верховного суда Польши Герсдорф отказалась подчиняться данному закону. Она заявила, что уходит в отпуск, но при этом остается председателем ВС. Тем временем представители правящей партии заявили, что она не находится в отпуске, поскольку уже не является судьей, а находится на пенсии.

В декабре 2017 года Еврокомиссия запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете Евросоюза. ЕК представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, который констатирует угрозу серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. Коллегия ЕС полагает, что 13 законов, принятых в Польше в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и дают политической власти страны контроль над судебной. ЕК направила Варшаве рекомендации, призывая привести законодательство в рамки норм Евросоюза.

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Автор: Вячеслав Каширин
#польша #политика #весь мир #протесты
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