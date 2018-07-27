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Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

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10:52   27 Июля 2018
Весь мир

Конгрессмен призвал Трампа разобраться, причастна ли Россия к «делу Скрипалей»

Конгрессмен призвал Трампа разобраться, причастна ли Россия к «делу Скрипалей»

Председатель комитета по международным делам американского конгресса Эд Ройс написал письмо президенту США Дональду Трампу. В нем он призвал определить, имеет ли отношение Москва к отравлению Скрипалей». Если да - ввести новые санкции.

Ройс в своем письме ссылается на закон об уничтожении химического и биологического оружия от 1991 года. Он уже писал президенту в марте, однако ответа не получил. Теперь конгрессмен требует, чтобы вывод о роли России в событиях в Солсбери был сделан до 9 августа.

Конгрессмен призвал Трампа разобраться, причастна ли Россия к «делу Скрипалей»

В послании политик напоминает Трампу его же слова, что «весьма вероятно», что Россия причастна к отравлению Скрипалей. По этой причине российские дипломаты были высланы из Штатов. Далее конгрессмен поясняет для чего теперь нужно сделать формальное заключение в соответствии с законом. 

Санкции, которые могут вступить в силу после положительного ответа, будут усиливаться, пока Москва не согласится на инспекции ООН и не предоставит «надежных заверений», что она больше не будет использовать запрещенное химическое оружие.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #санкции #политика #трамп #конгресс сша #дело скрипалей
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