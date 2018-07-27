Россияне увидят сразу два редких астрономических явления 27 июля

Жители России вечером 27 июля одновременно смогут наблюдать полное лунное затмение и великое противостояние Марса. Об это сообщили на сайте Московского планетария.

Полное лунное затмение продлится практически четыре часа (с 21.24 мск до 01.20 мск), а Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние, станет ярче Юпитера и уступит в блеске только Солнцу. Лунное затмение станет отлично видно практически на всей территории РФ. Если затмение Луны можно хорошо разглядеть и в городских условиях, то наблюдение за Марсом лучше вести там, где воздух чище — за городом.

Заведующая обсерваторией Петербургского планетария Мария Смирнова сообщила, что совпадение великого противостояния Марса и такого длительного лунного затмения происходит раз в 25 тысяч лет. Затмение Луны, как правило, состоит из нескольких фаз. Сначала спутник оказывается в фазе полутени, а затем уже в самой тени от Земли. Иногда Луна при этом выглядит красноватой. В таких случаях ее называют иногда «Кровавой Луной».

Наиболее благоприятные условия для наблюдения за затмением на территории нашей страны сложатся на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале. Там наибольшая фаза затмения случится в районе полуночи по местному времени. Удачные для наблюдений условия окажутся и на Европейской части России. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года. Затмение Луны наблюдется несколько раз в год.