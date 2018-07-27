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Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

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10:40   27 Июля 2018
Россия

Россияне увидят сразу два редких астрономических явления 27 июля

Россияне увидят сразу два редких астрономических явления 27 июля

Жители России вечером 27 июля одновременно смогут наблюдать полное лунное затмение и великое противостояние Марса. Об это сообщили на сайте Московского планетария.

Полное лунное затмение продлится практически четыре часа  (с 21.24 мск до 01.20 мск), а Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние, станет ярче Юпитера и уступит в блеске только Солнцу. Лунное затмение станет отлично видно практически на всей территории РФ. Если затмение Луны можно хорошо разглядеть и в городских условиях, то наблюдение за Марсом лучше вести там, где воздух чище — за городом.  

Заведующая обсерваторией Петербургского планетария Мария Смирнова сообщила, что совпадение великого противостояния Марса и такого длительного лунного затмения происходит раз в 25 тысяч лет. Затмение Луны, как правило, состоит из нескольких фаз. Сначала спутник оказывается в фазе полутени, а затем уже в самой тени от Земли. Иногда Луна при этом выглядит красноватой. В таких случаях ее называют иногда «Кровавой Луной».

Наиболее благоприятные условия для наблюдения за затмением на территории нашей страны сложатся на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале. Там наибольшая фаза затмения случится в районе полуночи по местному времени. Удачные для наблюдений условия окажутся и на Европейской части России. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года. Затмение Луны наблюдется несколько раз в год.  

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #весь мир #лунное затмение #противостояние марса
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