Южная Корея приветствует решение КНДР вернуть останки американских солдат

Правительство Южной Кореи приветствовало решение КНДР передать США останки американских солдат, которое погибли во время Корейской войны 1950-1953 годов. Сеул также надеется на возвращение останков солдат Южной Кореи.

Об этом говорится в сообщении МИД страны. Ранее стало известно, что самолет ВВС США доставил в пятницу, 27 июля, из КНДР на американскую военную базу в Южной Корее останки 55 военных. Пхеньян уже передавал останки американских солдат для улучшения американо-северокорейских отношений. В этот раз передача останков состоялась по случаю 65-летия окончания Корейской войны.

МИД Южной Кореи отметил, что возвращение останков военнослужащих США — гуманная мера, способная облегчить боль погибших и их родных. Южнокорейское ведомство считает, что этот шаг что сможет укрепить доверие между двумя странами, а также повлиять на усилия по обеспечению безопасности на Корейском полуострове. В сообщение подчеркивается, что Южная Корея готова обсуждать с северной стороной совместные усилия по поиску и возвращению останков своих солдат.