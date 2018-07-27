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 Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

 Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой

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10:18   27 Июля 2018
Весь мир

Южная Корея приветствует решение КНДР вернуть останки американских солдат

Южная Корея приветствует решение КНДР вернуть останки американских солдат

Правительство Южной Кореи приветствовало решение КНДР передать США останки американских солдат, которое погибли во время Корейской войны 1950-1953 годов. Сеул также надеется на возвращение останков солдат Южной Кореи.

Об этом говорится в сообщении МИД страны. Ранее стало известно, что самолет ВВС США доставил в пятницу, 27 июля, из КНДР на американскую военную базу в Южной Корее останки 55 военных. Пхеньян уже передавал останки американских солдат для улучшения американо-северокорейских отношений. В этот раз передача останков состоялась по случаю 65-летия окончания Корейской войны.

МИД Южной Кореи отметил, что возвращение останков военнослужащих США — гуманная мера, способная облегчить боль погибших и их родных. Южнокорейское ведомство считает, что этот шаг что сможет укрепить доверие между двумя странами, а также повлиять на усилия по обеспечению безопасности на Корейском полуострове. В сообщение подчеркивается, что Южная Корея готова обсуждать с северной стороной совместные усилия по поиску и возвращению останков своих солдат.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #кндр #южная корея #общество #весь мир
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