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Летевший из Сочи самолет совершил аварийную посадку в Новосибирске

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10:10   27 Июля 2018
Россия

Летевший из Сочи самолет совершил аварийную посадку в Новосибирске

Летевший из Сочи самолет совершил аварийную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет А-320, выполняющий рейс из Сочи в Новосибирск, совершил аварийную посадку  в новосибирском международном аэропорту «Толмачево». Пострадавших нет.

Инцидент произошел в ночь на 27 июля. На борту самолета находились 164 человека и шесть членов экипажа. Лайнер совершил экстренную посадку из-за того, что не полностью были выпущены закрылки. 

Чтобы обеспечить безопасность при аварийной посадке, наготове были около 30 человек и шесть единиц техники.  

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #самолет #новосибирск #общество #аварийная посадка
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