Летевший из Сочи самолет совершил аварийную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет А-320, выполняющий рейс из Сочи в Новосибирск, совершил аварийную посадку в новосибирском международном аэропорту «Толмачево». Пострадавших нет.

Инцидент произошел в ночь на 27 июля. На борту самолета находились 164 человека и шесть членов экипажа. Лайнер совершил экстренную посадку из-за того, что не полностью были выпущены закрылки.

Чтобы обеспечить безопасность при аварийной посадке, наготове были около 30 человек и шесть единиц техники.