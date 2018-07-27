Тушение лесного пожара в Швеции при помощи истребителя сняли на видео

Шведские военные использовали необычный способ тушения лесного пожара — посредством бомбометания с воздуха. Об этом сообщает The Local.

С истребителя JAS-39 Gripen ВВС Швеции сбросили с бомбу с лазерным наведением на горящий лес. Благодаря этому удалось потушить пожар в радиусе до 100 метров от точки падения бомбы.

На такие меры власти пошли после того, как лесной пожар стал подбираться к городу Эльвдален, недалеко от которого расположен старый военный полигон.