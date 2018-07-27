Рогозин пригласил американских сенаторов пострелять в тире

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил сенаторов США в тир. Таким образом он ответил американским сенаторам по поводу визита делегации Американской стрелковой ассоциации в Россию и их встречи с главой Роскосмоса.

«Что делают люди в тире? Вообще-то стреляют. Приезжайте, господа сенаторы, к нам в гости в тир», — написал он у себя на Facebook.

Делегация Национальной стрелковой ассоциации (НСА) приезжала в Россию три года назад. Согласно некоторым сведениям, поездку организовала российская компания «Right to Bear Arms», соосновательницей которой является россиянка Мария Бутина, которую арестовали на прошлой неделе в Штатах.