Режим ЧС объявили в ряде округов Калифорнии из-за пожаров

В трех округах американского штата Калифорния из-за природных пожаров объявлен режим ЧС. Об этом сообщается на сайте губернатора штата Джерри Брауна.

Режим ЧС был объявлен в округах Риверсайд, Марипоса и Шаста. В сообщении отмечается, что в результате пожаров уже погиб один человек.

На настоящий момент пожарами охвачено более 43 тысяч акров земли (свыше 17 тысяч гектаров). Все еще сохраняется угроза для домов и других строений, что требует эвакуации жителей.

Ранее власти штата эвакуировали 12 тысяч человек. Полиция задержала автомобилиста для допроса после сообщения о подозрительном транспортном средстве возле очага пожара в округе Риверсайд.

Единственный погибший на этот момент оказался сотрудником департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты. Кроме того, несколько пожарных пострадали.