Режим ЧС объявили в ряде округов Калифорнии из-за пожаров
В трех округах американского штата Калифорния из-за природных пожаров объявлен режим ЧС. Об этом сообщается на сайте губернатора штата Джерри Брауна.
Режим ЧС был объявлен в округах Риверсайд, Марипоса и Шаста. В сообщении отмечается, что в результате пожаров уже погиб один человек.
На настоящий момент пожарами охвачено более 43 тысяч акров земли (свыше 17 тысяч гектаров). Все еще сохраняется угроза для домов и других строений, что требует эвакуации жителей.
Ранее власти штата эвакуировали 12 тысяч человек. Полиция задержала автомобилиста для допроса после сообщения о подозрительном транспортном средстве возле очага пожара в округе Риверсайд.
Единственный погибший на этот момент оказался сотрудником департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты. Кроме того, несколько пожарных пострадали.