Аналитики назвали Крит самым популярным у россиян островом Греции

Сервис Level.Travel провел анализ данных о покупках туров в Грецию туристами из России. Как сообщает пресс-служба сервиса, самым популярным направлением оказался Крит.

Стоимость отдыха на Крите варьируется в пределах от 36 до 53 тысяч рублей. На втором месте остров Родос. Отдых на этом острове обойдется чуть дороже — от 50 до 64 тысяч рублей. Замыкает тройку остров Кос. Этот остров расположен неподалеку от Родоса, но отдых там обойдется несколько дешевле — в среднем 48 тысяч рублей, что немногим дороже, чем на Крите.

Также в Level.Travel отметили, что средняя цена поездки в этом году увеличилась с 58 до 61 тысячи рублей по сравнению с прошлым. Однако это не оттолкнуло российских туристов. Напротив, количество купленных туров выросло почти вдвое.